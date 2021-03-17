Ученые создали новый атлас Карелии

Новый географический атлас Карелии хотят издать в республике. Макет современного атласа разрабатывали с 2019 года в карельском научном центре РАН.

Предыдущее издание было опубликовано в 1989 году. Как отметили в научном центре, со времени выпуска предыдущей версии «Атласа Карельской АССР» произошли значительные изменения. В 1991 году регион стал республикой в составе РФ. Изменились ландшафты, леса, населенные пункты, транспортная сеть, экологическая обстановка, появились новые особо охраняемые территории.

В новом издании 66 карт, в прежнем было 60 карт. В новой версии собраны фото, графики, иллюстрации и схемы. Для нового выпуска были собраны данные по истории, геологии, климате, ландшафтах, почвах, растительном и животном мире, населении, экономике, особо охраняемых природных территориях и достопримечательностях региона.

Макет атласа в pdf-формате был разработан на средства гранта Русского географического общества. Ученые пока только направили заявку на издание нового атласа. (фото vk.com)