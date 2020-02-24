Ученые определили опасный возраст у мужчин и женщин

Специалисты изучили несколько тысяч историй болезни. По результатам работы они установили критический возраст для мужчин и женщин, в котором наблюдается большой порок смертности, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, - сообщает РЕН ТВ.

Как оказалось, для мужчин это 40 лет — именно с этого возраста надо особенно следить за здоровьем.

А женщинам необходимо особенно тщательно за своим организмом уже после 30 лет — в это время повышается риск инсульта, инфаркта и других заболеваний. Причем привести к ним могут также постоянное стрессовое состояние и вредные привычки.