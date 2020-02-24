24 февраля 2020, 13:30
В транспорте могут запретить слушать музыку и смотреть кино
Эксперты считают, что запрет музыки «позволит избежать всевозможных конфликтов» в транспорте
Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась к министру транспорта России с просьбой запретить прослушивание музыки и просмотр видео в общественном транспорте без наушников. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Подобного рода инициатива позволит избежать всевозможных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан. Подобный опыт активно используется в разных странах Европы»,
— сообщили агентству в пресс-службе НАДЭП.
В ассоциации отметили, что 94% граждан негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте, причем 13% из них готовы перейти к физическому воздействию для решения этой проблемы.