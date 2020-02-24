24 февраля 2020, 13:30
Общество

В транспорте могут запретить слушать музыку и смотреть кино

Эксперты считают, что запрет музыки «позволит избежать всевозможных конфликтов» в транспорте

Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась к министру транспорта России с просьбой запретить прослушивание музыки и просмотр видео в общественном транспорте без наушников. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Подобного рода инициатива позволит избежать всевозможных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан. Подобный опыт активно используется в разных странах Европы»,

— сообщили агентству в пресс-службе НАДЭП.

В ассоциации отметили, что 94% граждан негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте, причем 13% из них готовы перейти к физическому воздействию для решения этой проблемы.

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