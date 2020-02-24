«Ларгус Карелия» проедет по Карелии

Этой весной команда энтузиастов, собранная Петром Груздевым в рамках проекта «Ларгус Карелия», о старте которого было объявлено осенью 2019 года, отправится в автомобильное путешествие по ряду регионов России. Об этом сообщает интернет-ресурс car.ru.

Маршрут автопробега проляжет, в том числе через Карелию и нашу столицу – Петрозаводск. Кроме того, маршрут проляжет через Самарскую область, Татарстан, Чувшию, Киров, Архангельск, Нарьян-Мар, Санкт-Петербург, другие города и регионы.

Старт и финиш, с разницей в месяц, запланированы в Тольятти. В качестве автомобилей пробега выбраны машины, подготовленные в «ПСА Вис-Авто». Это доработанные модели Lada Largus ВИС 2152 и ВИС 2950 (специализация для людей с ограниченными возможностями).

В рамках путешествия предполагаются встречи с подписчиками проекта, официальными дилерами бренда: не исключено, что именно на их площадках пройдут встречи. Основная задача автопробега - демонстрация возможностей специальных автомобилей от кузовостроительной компании «ПСА Вис-Авто».

Конечно же, такое путешествие нельзя провести, не показав красоты нашей родины. Оперативный контент автопробега будет включать в себя: видео, фоторепортажи, интервью с участниками и гостями мероприятий, тест-драйвы автомобилей журналистами автомобильных СМИ.

Ориентировочные даты путешествия: первая неделя марта - середина апреля 2020 года. Общая протяженность 10 000 м.