Ученые обнаружили новый симптом COVID-19

О заражении коронавирусной инфекцией может свидетельствовать изменение слуха. К такому заключению пришли исследователи Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета, передает РИА Новости со ссылкой на Express.

Некоторые заболевшие коронавирусом жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Были случаи, когда у пациентов с коронавирусом этот симптом оборачивался потерей слуха. Ученые призвали медиков обращать внимание на любые изменения слуха пациентов при постановке диагноза.

Однако исследователи отмечают, что тиннитус может свидетельствовать и о других заболеваниях. Возможность заражения не следует исключать, если вместе с проблемами со слухом есть и другие распространенные симптомы коронавируса.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова рассказывала, что распознать бессимптомный COVID-19 могут помочь потеря обоняния и вкуса. А заслуженный врач России Александр Карабиненко посчитал, что самым надежным способом защиты от COVID-19 является строгое соблюдение масочно-перчаточного режима. (фото на главной rbc.ru, Jane Barlow)