WhatsApp обзаведется полезной функцией

Пользователи популярного мессенджера вскоре смогут напрямую заявить о проблеме в службу поддержки. Новая возможность появится в обновленной версии WhatsApp. Общение будет проходить в специальном чате со специалистом техподдержки.

По сообщению газеты «Известия», в обновлении 2.20.202.7 для операционной системы Android будет раздел, где пользователь сможет задать вопрос, предоставив информацию об устройстве и описав проблему.

По данным издания, новая опция еще находится в разработке. Пока даже не назначена дата ее выхода. Пока же пользователи мессенджера могут общаться со службой поддержки по старинке, отправляя электронные письма. (фото на главной radiokp.ru)