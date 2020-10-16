Мертвец почти сутки пролежал в морозильной камере и ожил

В индийском штате Тамилнад мужчина, которого родные посчитали мертвым, 20 часов пролежал в морозильной камере, а затем ожил. Этот случай описывает «Лента.ру».

Индиец по имени Баласубраманиан Кумар тяжело болел. 12 октября родственники заметили, что мужчина перестал подавать признаки жизни, и решили, что он умер. По традиции перед похоронами тело поместили в стеклянный гроб-холодильник.

На следующий день в дом мертвеца приехал специалист, чтобы забрать тело. В этот момент он заметил, что мужчина шевелится. Брат Кумара предположил, что это некая естественная судорога, но специалист вызвал полицию.

Стражи порядка начали расследование инцидента. Они выясняют, почему родственники мужчины не вызвали медиков, которые могли констатировать его смерть. Родных Кумара ждет суд за неосторожность, которая поставила под угрозу жизнь человека. Фото privet-rostov.ru