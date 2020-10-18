Россиянам назвали способы защититься от коронавируса зимой

Как может повести себя коронавирусная инфекция в зимний период, еще плохо изучено. Поэтому в этот период нужно предпринять максимальные меры защиты. Об этом в интервью радио Sputnik заявил заслуженный врач России Александр Карабиненко, передает РБК.

По мнению специалиста, самым надежным способом защиты от COVID-19 является строгое соблюдение масочно-перчаточного режима.

«Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании»,

- сказал врач.

Карабиненко добавил, что перчатки также необходимы. По его словам, на коже рук гнездится много различных бактерий и вирусов, которые при прикосновении к лицу могут попасть в организм человека.

По словам врача, наиболее точные рекомендации по противодействию вирусу в холодное время года появятся позднее.

«Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что также себя ведет и коронавирус»,

- сказал специалист.

Он добавил, что зимой снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям, поэтому нужно укреплять иммунитет и вакцинироваться. (ria.ru, Кирилл Каллиников)