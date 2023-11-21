Убийство женщины шестилетней давности раскрыто в Петрозаводске

В Петрозаводске раскрыты преступления, совершенные несколько лет назад. Вынесен приговор 45-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве и в причинении вреда здоровью средней степени тяжести, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что в начале июля 2017 года обвиняемый поссорился со своей сожительницей в квартире дома на улице Ленинградской. Будучи пьяным, мужчина избил женщину и вытолкнул ее в окно, в результате чего пострадавшая упала с высоты пятого этажа. Горожанка получила травму голову и впала в кому. Ее доставили в БСМП, где женщина скончалась.

Также в сентябре 2016 года обвиняемый избил своего 41-летнего знакомого бейсбольной битой. Все произошло в поселке Рыбрека. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Преступления были совершены без свидетелей, поэтому расследование заняло много времени. Проводились очные ставки, следственный эксперимент. В итоге вину подозреваемого удалось доказать. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. // Фото: unsplash.com / Daniel Hansen