Девочка скачала популярную игру и лишила бабушку 40 тысяч рублей

Школьница в Петрозаводске попалась на уловки мошенников и перевела им 40 тысяч рублей. Деньги 11-летняя девочка отправила с банковской карты своей бабушки, сообщили в МВД Карелии.

Аферисты связались со школьницей в популярном мессенджере и убедили скачать на мобильный телефон игру. Это оказалось дорогим удовольствием, но девочка знала данные банковской карты своей бабушки.

Она отдала незнакомцу 40 тысяч рублей, после этого он удалил переписку. Женщина обратилась в полицию, идет проверку. // фото: freepik.com