У жителя города Костомукша похитили более миллиона рублей

У 69-летнего жителя Костомукши мошенники выманили больше миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД Карелии. Мужчина обратился в полицию с заявлением о совершенном в отношении него преступлении.

В минувший вторник мужчине стали поступать звонки сначала якобы от сотрудников банка, а затем и от представителей силового ведомства. Он узнал, что на него незаконно оформили кредит. Чтобы заблокировать несанкционированную операцию, требовалось взять в банке такую же сумму и перевести деньги на посторонний счет.

Помимо заемных средств, костомукшанин перечислил и 500 000 рублей из собственных накоплений.

Когда он осознал, что данный счет зарегистрирован вовсе не на его имя, деньги было уже не вернуть. Полицейские изъяли у потерпевшего 67 квитанций о переводах!

В настоящее время по заявлению о мошенничестве проводится проверка. Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не попадаться на обманные уловки. // Фото: МВД Карелии