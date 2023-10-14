В магазинах начали воровать бытовую технику

Днем 14 октября на пункт централизованной охраны Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из строительного магазина. По прибытии на объект патруль Росгвардии со слов охранника установил, что неизвестный похитил лазерный нивелир стоимостью около 7000 рублей и намеревался миновать кассовый узел без оплаты.

Нарушителя остановили – им оказался 55-летний петрозаводчанин.

Ночью 13 октября тревожной кнопкой воспользовались сотрудники гипермаркета в столице Карелии. Там был задержан 18-летний местный житель, который попался на хищении тепловентилятора стоимостью около 1500 рублей.

Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: Пресс-служба Росгвардии Карелии