24 июля 2021, 11:27
У школы на улице Фролова появилась пожароопасная свалка
Рабочие, которые вывозят отходы с контейнерных площадок, отказываются ее убирать
Рядом с контейнерной площадкой у пятой школы на улице Фролова появилась огромная мусорная куча — адская смесь сухих веток, скошенной травы, тряпья и автомобильных покрышек. Свалка очень пожароопасная.
Кстати, прямо во время съемок на место подъехали рабочие «Экосервиса» — они очистили контейнеры и забрали с площадки крупногабаритный мусор. И объяснили, почему не будут убирать опасную свалку рядом с площадкой. Подробности — у «Дежурного по городу».
А еще там рассказывают про лесные пожары и новый детский скалодром.
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