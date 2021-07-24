У школы на улице Фролова появилась пожароопасная свалка

Рядом с контейнерной площадкой у пятой школы на улице Фролова появилась огромная мусорная куча — адская смесь сухих веток, скошенной травы, тряпья и автомобильных покрышек. Свалка очень пожароопасная.

Кстати, прямо во время съемок на место подъехали рабочие «Экосервиса» — они очистили контейнеры и забрали с площадки крупногабаритный мусор. И объяснили, почему не будут убирать опасную свалку рядом с площадкой. Подробности — у «Дежурного по городу».

А еще там рассказывают про лесные пожары и новый детский скалодром.

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