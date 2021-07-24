Преобразился двор на улице Нойбранденбургской

Буквально неделю назад мы брали интервью у депутатов Петросовета и представителей Администрации, а сегодня объект по улице Нойбранденбургской, 14а уже готов. Обратите внимание на выложенный асфальт, карманы для автомобилей, подходы к подъездам, а теперь покажем сьёмку недельной давности.

Приятно, когда обещания Администрации укладываются в указанные сроки. А поставить скамейки и урны Управляющей компании и Подрядчику не составит труда.

«В конце недели мы вместе с депутатом Петросовета Екатериной Реутовой выйдем проверить завершение всех намеченных работ»,

- пообещал и.о. главы Петросовета Александр Ханцевич. (Видео)