Запрет на поход в лес ввели еще в одном районе Карелии

Пятый район Карелии ввел запрет на посещение лесов этим летом. Ранее до 31 июля было запрещено посещать леса Сегежского, Суоярвского, Муезерского и Пряжинского районов. С 22 июля также запрещено выходить в леса Прионежья. Об этом сообщатся на странице главы района Вадима Сухарева.

«В связи с пожароопасной обстановкой в республике вступило в силу распоряжение «О запрете посещения лесов гражданами и въезда в них транспортных средств на территории лесного фонда, расположенного в Прионежском муниципальном районе». За исключением проезда по автомобильным дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов, сроком с 22 по 31 июля включительно»,

- сказано в сообщении.



В остальных районах Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, согласно которому категорически запрещено разводить открытый огонь. Сбор ягод и грибов для собственных нужд разрешен в Карелии, за исключением перечисленных пяти районов. Также в регионе введен режим ЧС. (фото «Петрозаводск говорит)