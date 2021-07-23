Водопровод 1939 года постройки перекладывают на улице Луначарского

АО «ПКС-Водоканал» в рамках утвержденной инвестиционной программы проводит реконструкцию водопровода по улице Луначарского. Существующая сеть водопровода была построена в 1939 году.

Изначально в планах реконструкции на ул. Луначарского у нас не было, мы хотели сделать это в 2022 году. Но когда узнали, что Администрация Петрозаводска запланировала ремонт асфальтового покрытия на этот год, мы решили переиграть наши планы – согласовали дорожные ремонты с реконструкцией водопровода,

– рассказывает технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук.

«РКС-Петрозаводск» заменят 2 километра сетей, водопроводные колодцы, арматуру и переврезки вводов водопровода.

Работы будут вестись в несколько этапов, сети поделены на участки: первый – от перекрестка пр. А. Невского-ул. Луначарского до ул. Луначарского, д.61, второй – пересечение наб. Гюллинга-ул. Луначарского до перекрестка пр. А. Невского-ул. Луначарского, третий – от ул. Луначарского, д.61 до пересечения улиц Радищева-Луначарского. Реконструкция завершится в августе.