Цифровая платформа «ГосТех» запущена в России

При поддержке Правительства РФ начался образовательный курс для руководителей цифровой трансформации субъектов, региональных министров по цифровому развитию и информационным технологиям России. Старт обучению дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он обратил внимание на запуск платформы «ГосТех», которая позволит создавать информационные системы и сервисы не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов и даже муниципалитетов.

Дмитрий Чернышенко отметил, что каждая новая система разрабатывается с нуля, без переиспользования существующих наработок. Это приводит к дополнительным затратам на создание дублирующего функционала и существенно замедляет вывод новых государственных сервисов в промышленную эксплуатацию.

Мы провели аудит – выяснилось, что создано более 1000 ГИС, большинство систем на 85% идентичны другу друг по функционалу. «ГосТех» позволит уйти от этой неэффективной практики. Множество разработчиков получат возможность участвовать в создании государственных продуктов на конкурентной основе, а госучреждения – широкий выбор ИТ-решений,

– отметил он.

К 1 сентября регионы должны защитить свои стратегии цифровой трансформации, к декабрю этого года – оценить целесообразность создания новых региональных информационных систем, а к маю 2022 года подготовить планы-графики перевода региональных информационных систем на платформу «ГосТех».

Выбрать ключевые отрасли для цифровой трансформации регионы должны самостоятельно Программу «минимум» обеспечат федеральными средствами.

В Карелии цифровые проекты реализуются во всех сферах. Например, в столице республики действует единая диспетчерская служба, обладающая электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города. Ее работа синхронизирована со всеми экстренными службами и организациями, отвечающими за работу городской инфраструктуры. Работает цифровая платформа «Активный горожанин». Запущено интернет-приложение отслеживания общественного транспорта в онлайн-режиме. Внедрена система безналичного способа оплаты проезда в общественном транспорте. Для предупреждения граждан о возможности ЧС используется система СМС-информирования.