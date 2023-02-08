У школьника в Петрозаводске во время медосмотра нашли опухоль

Опасную опухоль в грудной полости школьника обнаружили благодаря своевременному обследованию. Его проводят при помощи передвижного флюорографического комплекса, сообщили в Республиканском противотуберкулезном диспансере.

Автомобиль с необходимым оборудованием устанавливают около школ и проводят медосмотры. В частности, каждый год обследуют сотни старшеклассников Петрозаводска.

Изменения в грудной полости у одного из них выявили в четвертом квартале прошлого года. Их заметили на цифровой флюорограмме. Ученика направили на спиральную компьютерную томографию.

Оказалось, одно из ребер справа уже разрушено опухолевым процессом, а само образование выделяется в ткани правого легкого. Информация сразу же передали в Республиканский онкологический диспансер. // фото: Республиканский противотуберкулезный диспансер/ВКонтакте, Сортавальская ЦРБ