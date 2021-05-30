У семи знаков зодиака на первый план выйдут личные отношения

Овнам хватит свободного времени буквально на все: и на работу, и на бытовые дела, и на частые встречи с друзьями. Кстати, в ближайшие дни круг ваших друзей станет существенно шире. Если вы одиноки, вам следует проявить повышенный интерес к кому-то из новых знакомых.

Источник: astro-ru.ru

Тельцам следует посвятить неделю неторопливому планированию своего будущего. Определите, какой из аспектов жизни вы мечтаете обновить, а потом смело приступайте к этим реформам. Только избегайте кардинальных перемен в любовных отношениях и собственной внешности.

Близнецы не дождутся награды за свои профессиональные достижения, несмотря на все старания. Зато будут вознаграждены в личных делах. В конце этой недели вы получите ценный подарок от своего партнера по отношениям.

Раки проведут неделю без масштабных побед, при этом очень весело и насыщенно. Вы сосредоточитесь на активном досуге, который будет проходить в обществе ваших лучших друзей. Посещая всевозможные встречи и вечеринки, не забывайте о чувствах своего партнера по отношениям и не кокетничайте с незнакомцами.

Львы не застрахованы от неожиданностей. Однако все они будут иметь позитивный характер, а потому бояться того, что на какой-то момент ваша жизнь сошла с проторенной колеи, вам все же не стоит. Если сейчас вы одиноки, вас ждет знакомство, которое надолго может лишить вас сна и покоя.

Девам не рекомендуется выяснять отношения со своей половинкой. Есть риск, что эти разборки положат конец существованию вашей пары. Устав терпеть разногласия с партнером, самое правильное, что вы можете предпринять – это ненадолго уехать.

Весам противопоказана излишняя эмоциональность. Примерьте на себя «покер-фейс» и не снимайте его, находясь на работе. Общайтесь с коллегами только на нейтральные темы. Однако в личных делах вы можете и должны полностью раскрепоститься.

Скорпионам не следует давать советы друзьям, родственникам или коллегам. Лучше сосредоточьтесь исключительно на себе и на всем, что происходит в у вас дома. Ваш постоянный партнер только и ждет, что вы усадите его за стол переговоров и обсудите все, что мешает вашей семейной идиллии.

Стрельцы все свое время посвятят служебным делам и в меньшей степени происходящему в стенах вашего дома. В выходные стоит отдать предпочтение романтичному отдыху со своей половинкой. Устройте пикник на двоих или ужин при свечах.

Для Козерогов повышается риск травм, порезов и ссадин. Будьте предельно внимательны и на работе, и дома. От душевных волнений вас защитит искренность и простота. Не пытайтесь играть чью-то роль в общении со своим партнером и не бойтесь показать все грани вашей натуры.

Водолеям предстоит очень много работать. Из-за непомерных трудов вы будете возвращаться с работы домой, чувствуя, что из вас выжаты последние соки. Дабы окончательно не изнурить свой организм, не забывайте об отдыхе. Ваш досуг должен быть максимально пассивным.

Рыбам придется порвать отношения с кем-то из старых приятелей, который вас очень подведет. Это заставит вас сильно переживать. Найдите отдушину в тех вещах, которые вам всегда помогали. Если у вас есть постоянный партнер, попросите его о моральной поддержке. // Фото: attuale.ru