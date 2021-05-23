Астрологи рассказали, кто сможет добиться триумфального результата

Понедельник. Сегодня не следует совершать крупных покупок. Лучшие результаты принесет приобретение знаний. Хороший день, чтобы отправиться в путешествие.

Вторник. В этот день повезет авантюристам и искателям приключений. Не бойтесь перемен, даже если вы их не планировали.

Среда. Не стоит долго залеживаться в постели, проведите сегодняшний день активно. Будет полезно соблюдать умеренность в еде и заняться медитацией. Не соглашайтесь на авантюры.

Четверг. Будьте вежливы и внимательны к окружающим. Не тратьте время на пустые разговоры. Лучше хорошенько отдохните и выспитесь. Проведите этот день дома.

Пятница. Сегодня нельзя медлить в делах, но и планировать что-то не рекомендуется. Принимайте гостей, готовьте еду. Подходящий день для начала любого учебного процесса.

Суббота. Позвольте себе расслабиться после напряженной недели. Хорошо встретиться со старыми друзьями, вспомнить былое.

Воскресенье. День хорош для путешествий. Вас ожидают интересные знакомства и захватывающие приключения. Также можно заняться интеллектуальным трудом.

Источник: astro-ru.ru

Овнам будет свойственно тревожиться из-за всего, что вокруг них происходит, даже из-за проблем близких друзей, которые, по сути, вас не касаются. По вине излишней эмоциональности к выходным вы будете чувствовать полнейшую опустошенность. Кстати, в ваших личных делах ничего драматичного не случится.

Тельцам не стоит утруждаться ради покорения новых карьерных вершин —все равно жизненные обстоятельства обнулят все ваши усилия. Лучше поберегите резервы до более благоприятного времени. На этой неделе занимайтесь исключительно бытом, текущими служебными делами и гармонизацией отношений со своим партнером.

Близнецам нежелательно сбавлять обороты, набранные некоторое время назад. Продолжайте столь же активно покорять карьерный Олимп, и вы обязательно достигнете триумфального результата. Что касается сферы ваших личных отношений, в этом вопросе вам, напротив, следует проявить пассивность.

Раки будут сумбурны и в мыслях, и в словах, и в поступках. Пока вы мечетесь из стороны в сторону, ваша жизнь застопорится на месте. Чтобы этого не допустить, составьте строгий план и старайтесь придерживаться его. Все, что вы захотите осуществить, не встретит преград — воспользуетесь этим.

Львам не стоит разбрасываться громкими обещаниями. Лучше приберегите силы для своей личной жизни. Ваш партнер откажется выходить на контакт и мысленно от вас отгородится. Однако разделяющая вас стена непременно падет, если вы проявите всю свою природную романтичность.

Для Дев единственной проблемой станет недостаток энергии. В вашей голове появится сотня гениальных идей, вот только силы для их реализации вы не найдете. Не беда, не ругайте себя, лучше начните думать о том, как поскорей восстановиться. В приоритете для вас будет тихий домашний досуг, продолжительный сон и прогулки.

Весам гарантировано отсутствие стрессов, волнений и драм.Это вполне подходящий момент, чтобы заняться планированием грядущего отпуска. Если вы давно хотели навестить своего дальнего родственника, живущего в другом городе или стране, лучшего момента и не придумаешь.

Скорпионам не рекомендуется заводить новые знакомства в социальных сетях. Будьте особенно осторожны, вступая в переписку с лицами противоположного пола. Человек, который сделает вам комплимент, а потом начнет клясться в своей пылкой любви, на самом деле преследует какие-то корыстные цели.

Стрельцы могут утратить взаимопонимание с близкими. Вам будет казаться, что ваши домочадцы настроены по отношению к вам не лояльно. Перестаньте требовать от близких людей внимания и поддержки и поинтересуйтесь, что происходит в их собственной жизни. Возможно, кому-то из них сейчас очень нужна ваша помощь.

Козероги сосредоточатся на каких-то второстепенных делах, не замечая самого главного. Этим главным для вас станут проблемы, возникшие внутри вашего брака. Вам стоит поговорить со своей половинкой и озвучить вопрос – почему ваша взаимная страсть вдруг угасла? Вдвоем вы наверняка сможете решить эту проблему.

Водолеям противопоказана излишняя скромность. Если вы будете робко молчать, можете упустить нечто выгодное и перспективное. Будьте активней и перестаньте изводить сами себя какими-то комплексами. Вам не следует забывать этот совет и на работе, и в сфере своих любовных отношений.

Для Рыб неделя пройдет легко и комфортно. К выходным вы не испытаете особой усталости, а потому с радостью примете приглашение на шумную вечеринку, которая будет проходить в доме ваших друзей. Если вы одиноки, присмотритесь к кому-то из своих давних знакомых противоположного пола. // Фото: mupzem-pushkino.ru