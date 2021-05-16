Астрологи рассказали, кто захочет возродить былые чувства

Понедельник. Не идите на авантюры. Относитесь ко всему серьезно и не бросайте слов на ветер. Посвятите больше времени семье и детям.

Вторник. Беритесь только за такие дела, в целесообразности которых у вас нет ни малейших сомнений. Сегодня можно приглашать гостей и делать покупки.

Среда. День подходит для контактов, общения и самообразования. А вот стирку и уборку лучше отложить на потом. Будут полезны силовые физические упражнения.

Четверг. В общении с окружающими проявляйте вежливость и тактичность. Решая важные проблемы, полагайтесь на свою интуицию, сегодня она не подведет. Будут удачными любые творческие начинания.

Пятница. Сегодня не следует предаваться унынию. День хорош активных начинаний и риска. Смело берите инициативу в свои руки. Защищайте слабых и обиженных.

Суббота. Больше работайте своими руками. Любые поделки – от вышивки до самостоятельно выпиленной табуретки – получатся очень удачными. Не сидите без дела.

Воскресенье. Сегодня можно отдохнуть и расслабиться. День подходит для оздоровительных процедур и приема приятных гостей. Больше радуйте себя. Эмоциональный подъем даст заряд энергии на следующую неделю.

Источник: astro-ru.ru.

Овны будут не сильны в любовных делах. Вы не поймете намек, полученный от своего партнера. Он деликатно предложит вам возродить ту пылкую страсть, что когда-то была между вами, а вы в ответ лишь улыбнетесь. Подобное равнодушие может усугубить разлад внутри вашей пары, не забывайте об этом.

Тельцам предстоит много времени, нервов и сил потратить на бытовые конфликты. Не исключено, что вы или ваша вторая половинка даже решите провести несколько дней вне стен своего дома. Однако вскоре вы осознате, что оба были неправы. Подумав так, не откладывайте свое примирение.

Для Близнецов сложится довольно комфортная обстановка. Работа не потребует от вас чрезмерного напряжения сил, а, дома вы будете наслаждаться теплым общением со своими родными. Выходные станут апогеем этой идилличной недели и подарят вам много романтики.

Раки будут поглощены ремонтом или другими домашними хлопотами. Даже находясь на работе, вы не сможете думать ни о чем другом. Ваш постоянный партнер также не получит от вас большого внимания. Лишь в выходные вы вспомните, что семейная жизнь состоит не только из быта.

Львам захочется приобрести некий предмет, имеющий довольно высокую стоимость, поэтому вы объявите членам вашей семьи, что вам всем предстоит экономить. Однако решимости поддержать вашу инициативу у них хватит только до начала выходных. Поэтому денег в вашей «копилке» в конце недели не будет.

Дев ожидает небольшое любовное разочарование. Если вы состоите в стабильных отношениях, возможно, вы захотите освежить чувства в вашем союзе, но ваша вторая половинка останется равнодушна. Одинокие представители знака рискуют получить отказ от предмета своей симпатии, однако это не повод замыкаться в себе.

Весам неделя принесет долгожданную эмоциональную разрядку. Вы перестанете переживать из-за несуществующих проблем. Став спокойней и уравновешенней, вы многое приобретете. Перемены в вашем настроении оценит и ваш постоянный партнер, и коллеги по работе.

Скорпионам следует любыми путями бороться с подавленностью. Если вы отчаянный карьерист, приступите к активной борьбе за более престижную должность. В выходные сделайте все, чтобы привести свою внешность в порядок, и отправляйтесь туда, где вас ждут развлечения.

Стрельцы будут сильно обеспокоены состоянием здоровья кого-то из близких. На фоне этих проблем все остальное будет казаться вам чем-то второстепенным. К счастью, уже к выходным вашему заболевшему родственнику станет значительно лучше.

Козероги будут пользоваться большой популярностью у противоположного пола. Вы быстро поймете, что это подходящий момент, чтобы реализовать кое-какие важные цели и будете ловко использовать свое обаяние. Однако в отношениях с близкими людьми это вам не поможет, придется искать другие пути к согласию.

Водолеев начнет раздражать кто-то из соседей или знакомых. Этот человек ненамеренно сделает вашу жизнь невыносимой. Прежде, чем украдкой ненавидеть его, попробуйте мирно поговорить. Во всем остальном ближайшие дни принесут вам некрупный, но все же успех.

Рыбы будут полны свежих идей о том, как разбогатеть, не прилагая особых усилий. Прежде, чем давать старт таким начинаниям, вам следует рассмотреть их со всех сторон. Осторожность и умеренность не помешают вам и в личных делах. Решив начать новый роман, сначала убедитесь в порядочности избранника. // Фото: 123ru.net