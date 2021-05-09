Астрологи рассказали, у кого может появиться соперник

Овнам не стоит ждать сенсационных событий. Единственной неожиданностью для вас и вашей семьи может стать приезд дальнего родственника. Возможно, это помешает вам провести выходные так, как вы планировали. Что касается вашей работы, она на этой неделе порадует вас спокойствием.

По данным сайта astro-ru.ru

Тельцам предстоит пройти некие испытания, чтобы доказать свой профессионализм. Не спешите возмущаться по этому поводу и принимать скоропалительные решения. Уволиться вы всегда успеете, а пока вам все-таки стоит сделать все зависящее от себя, чтобы убедить всех, что вы по праву занимаете свое место.

Для Близнецов неделя пройдет достаточно гладко. Вы не встретите особых помех ни в личных, ни в служебных делах. Однако чувства полной удовлетворенности происходящим вы также не испытаете. Причина тому – низкая самооценка, которая вновь и вновь заставит вас сравнивать свои достижения с успехами кого-то другого.

Ракам стоит кардинально сменить гардероб. Отказавшись от присущей вам консервативности, вы добьетесь внимания со стороны своей давней зазнобы. Если у вас уже есть постоянный партнер, внутри вашей пары вновь вспыхнет страсть, как только вы приметесь за стилистические эксперименты.

Львам противопоказана лень. У вас появится реальный шанс обрести головокружительно крупный успех, и будет крайне досадно, если вы упустите этот шанс по вине своей апатии. Действуйте, оставив в стороне не только внезапную лень, но и прочие факторы, отвлекающие вас от работы.

Девами овладеет тоска по прошлому. Пока у вас не будет возможности умчаться туда, где прошло ваше детство. В вашей жизни найдутся дела, в которых вам придется проявить всю твердость своей натуры. Речь про борьбу за карьерный успех, в которой вы обязательно победите, если будете вести себя уверенно.

Весам придется трудиться с удвоенным упорством. Среди вашего окружения появится человек, с которым вы сразу же станете соперничать. По сути, вы напрасно начнете эту игру, ведь она изрядно потреплет вам нервы. Зато вы обретете мотив к постоянному саморазвитию.

Скорпионам не стоит спешить в сердечных делах. Человек, с которым вы спонтанно решите начать любовный роман, вряд ли сможет изгнать из ваших воспоминаний мысли о вашем бывшем партнере. Если вы по-прежнему любите этого человека, сделайте все, чтобы восстановить отношения.

Стрельцам будет присущ пессимистичный настрой. Сложно сказать, почему вы в самый разгар весны начнете грустить, видя во всем происходящем вокруг только мрачные стороны. Из-за этих эмоций вы рискуете потерять шанс продвинуться в должности, а также упустить свое личное счастье.

Козероги совершат очередной карьерный рывок. Должность, которую вы сможете отвоевать в схватке с коллегами, окажется и перспективной, и очень ответственной. На первых порах без компетентных советов вам не обойтись, но не забывайте об осторожности — кто-то непременно начнет вам ставить палки в колеса.

Водолеи проведут неделю достаточно продуктивно. Вы будете заниматься наведением порядка в служебных делах, а также разбором завала старых вещей у себя дома. В выходные, когда все эти заботы останутся позади, вы решите слегка отдохнуть в обществе своего лучшего друга или партнера по отношениям.

Рыбам представится шанс многое поменять в своем интерьере, не потратив ни единой копейки. Вероятней всего, новая мебель или стильные аксессуары появятся в вашем доме после того, как ваш родственник решит заняться ремонтом. Во всех остальных сферах жизни неделя будет радовать вас спокойствием и стабильностью. // Фото: alfa-zet.com