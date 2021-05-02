Астрологи рассказали, что нас ждет в майские выходные

Понедельник. Наведите порядок в своем семейном гнездышке, постарайтесь, чтобы ваш дом сиял чистотой. Любой труд в этот день должен быть в радость.

Вторник. Хороший день для разговоров по душам, выяснения отношений. Только избегайте критики и ругани.

Среда. Чтобы найти общий язык с окружающими, постарайтесь быть проще. Сегодня можно браться за дела, которые требуют принятия быстрых решений.

Четверг. День хорош для беззаботного веселья. Но помните, что во всем необходимо соблюдать меру — и в веселье, и в еде, и в работе, и в отдыхе.

Пятница. Сегодня можно заниматься серьезной работой, но только если вы к этому готовы. Все дела требуют ответственного подхода.

Суббота. Постарайтесь проявить внимание к окружающим и к самим себе. Можно провести день в уединении, но не позволяйте себе чрезмерно расслабляться. Также не рекомендуется сомневаться в своих силах и оплакивать промахи. Радуйте близких подарками, проявляйте милосердие и сострадание.

Воскресенье. Сегодня нельзя замыкаться в четырех стенах и быть в одиночестве. День хорош для любых приятных перемен — свадеб, переездов, перехода на новую работу.

Источник: astro-ru.ru

Овнам не стоит тратить время на общение с недалекими людьми. Если вам не с кем отмечать майские праздники, останьтесь дома. Общество хорошей книги, интернета и телевизора подействует на вас значительно лучше, чем пустые разговоры. А в Сети есть шанс даже повстречать свою любовь.

Тельцы смогут полностью забыть о своих делах, отдавшись беззаботному отдыху. Майские каникулы вы проведете просто незабываемо, во многом благодаря своему избраннику. Одиноких представителей вашего знака также ожидает много внимания со стороны противоположного пола.

Близнецам не рекомендуется забывать про умеренность, особенно это касается употребления алкоголя. В противном случае вы рискуете не только подорвать свое здоровье, но и испортить отношения с любимым человеком или преданным другом.

Раки будут особенно придирчивы к своим вторым половинкам. Требуя от любимого человека беспрекословного послушания, вы наживете немало проблем. Ваш партнер на сей раз не станет терпеть, что вы постоянно его угнетаете. Поэтому вам стоит быть помягче, чтобы он не захотел с вами расстаться.

Львы смогут хорошо отдохнуть и физически, и морально. Обсуждая план майских торжеств, не настаивайте, что ваш семейный досуг должен проходить в стенах вашего дома — так вы его не запомните. Выходные могут быть в разы интересней, если вы проведете их где-то за городом в большой компании.

Для Дев наступит белая жизненная полоса, которая имеет все шансы продлиться достаточно долго. Не отпугните удачу своим бесконечным ворчанием. Все те чудеса, что начнут происходить вокруг вас, вы заслужили по праву. Цените этот благодатный момент и сделайте все, чтобы верно им распорядиться.

Весы разработают новый проект, направленный на потенциальное обогащение. Вы будете кропотливо развивать эту идею, закрывшись в стенах своего дома. Поэтому выходные вряд ли помогут вам забыть об усталости. Вам все-таки следует дать себе право на отдых и отправиться на пикник или дружескую вечеринку.

Для Скорпионов эта неделя будет полна мелких переживаний. Обсуждая с родными подробности майских каникул, вы не сможете прийти к общей договоренности. Не исключено, что в итоге каждому из членов вашей семьи будет предоставлено право отдыхать по своему личному плану.

Стрельцам удастся довести до финала свою творческую разработку. Вы будете заниматься этим не в ущерб семейным делам, и никто из ваших родных не будет обижен недостатком внимания. После выходных, которые пойдут достаточно насыщенно и разнообразно, вы ощутите эмоциональный подъем.

Козерогам гарантирован полноценный отдых. Вы отправитесь на каникулы, абстрагировавшись от всех проблем. Эти беззаботные дни, как бальзам, подействуют на ваши нервы, и к концу этой недели вы будете чувствовать прилив новых жизненных сил и энергии, что даст вам силы для творчества.

Водолеям рекомендуется избегать словесных баталий. Вы будете окружены людьми, которые и сами не могут полноценно насладиться каникулами, и вам помешают. Попытайтесь полностью сменить обстановку. Например, отправиться в гости к родственникам, взяв с собой только свою вторую половинку.

Рыбы на этой неделе будут очень общительными. Вы не пропустите ни одной вечеринки с друзьями, становясь снова и снова главным гвоздем этих посиделок. Если у вас есть постоянный партнер, будьте готовы, что ему не понравится подобное поведение. Он начнет открыто вас ревновать. // Фото: ladycharm.net