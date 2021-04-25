Астрологи рассказали, кого ожидает романтическое знакомство

Понедельник. Можно решительно браться за новые дела. Не стоит придерживаться жесткого плана, также избегайте монотонности. День благоприятен для новых знакомств.

Вторник. Удачный день для того, чтобы отправиться в путь. Как вариант — старайтесь как можно больше ходить пешком. Не рекомендуется лениться и много спать.

Среда. Благоприятный день для слияния с природой. Сегодня не стоит напрягаться, расходовать энергию — копите силы впрок.

Четверг. Все делайте быстро. Следите за новостями, они могут оказаться для вас весьма полезными. Занимайтесь обучением детей.

Пятница. Сегодня лучше находиться дома и отдыхать. Проявляйте теплоту и заботу по отношению к близким. День хорош для примирений.

Суббота. День удачен для поездок и путешествий. Подходящее время для важных дел. Избегайте принимать двусмысленные решения.

Воскресенье. Сегодня не стоит начинать новые дела. Миритесь с теми, с кем были в ссоре. Уделите больше внимания дому и семье.

Источник: astro-ru.ru

Овны будут поглощены семейными заботами и обустройством быта. В этом вас будет всячески поддерживать ваш партнер по отношениям. Если вы одиноки, вполне возможно, что помочь вам вызовется кто-то из ваших друзей противоположного пола. И внезапно вы оба поймете, что период дружбы закончился.

Тельцам не придется о чем-либо переживать. Все ваши мелкие цели осуществятся легко, словно по волшебству. Что касается планов более крупных, в них вас также ожидает удача, но ради нее предстоит потрудиться. Если вы мечтаете обрести карьерный успех, вам стоит работать с повышенным энтузиазмом.

Близнецы будут пребывать в лирическом настроении. Ваш партнер будет и обрадован, и удивлен метаморфозами в вашем характере. Он не устанет получать от вас комплименты, подарки и обязательно ответит взаимностью. Одиночек этого знака в выходные ждет романтическое знакомство.

Ракам не стоит «раскисать», столкнувшись с проблемами в любовных отношениях. Вам не грозит расставание, так как ни вы, ни ваш постоянный партнер к нему не готовы. Если же это все же случится, делайте вид, что хотите остаться просто друзьями. Вскоре ваш экс-партнер позвонит и предложит вместе провести выходные.

Львам противопоказан шумный досуг. За будни ваш организм устанет от ударных трудов и будет испытывать большую потребность в тихом, расслабленном отдыхе. Если вы к нему не прислушаетесь, после выходных вы будете чувствовать себя так, словно работали без сна, отдыха и передышек.

Дев не порадуют свои домочадцы. Они будут постоянно шуметь, в то время как вы почувствуете необходимость побыть в тишине. Постарайтесь найти место, где вам будет хорошо и спокойно. Одиночкам стоит отложить на время поиски новой любви (до тех самых пор, пока вас окончательно не покинет усталость).

Весы будут вести себя настолько взбалмошно и непредсказуемо, что терпеть эти капризы сможет разве что ваш партнер. Если причиной этому ваша неудовлетворенность собой, самое время приступить к крупным реформам. Сделайте все, чтобы у вас был повод собою гордиться.

Скорпионам следует воздержаться от риска в финансовой сфере. Ваше желание поскорей разбогатеть будет очень сильно, и именно из-за него вы можете согласиться на какое-то авантюрное предложение. У вас есть шанс улучшить свое материальное положение, но для этого вам придется очень много работать.

Для Стрельцов сложится эмоционально комфортная обстановка. Вы будете окружены только теми людьми, которые вас поддерживают и уважают. В выходные организуйте для своих друзей и соратников вылазку на природу. Если вы одиноки, есть шанс, что во время этого пикника вы встретите свою любовь.

Козероги будут вести себя так, словно майские праздники уже наступили. К работе вы проявите довольно халатный подход, а в выходные уйдете в полный «отрыв», лишь изредка вспоминая о том, что праздники не бесконечны. Постарайтесь при этом не забыть про обещания, которые вы дали старшим членам вашей семьи.

Водолеев порадует и удивит партнер по отношениям. Он будет приносить вам кофе в постель, встречать вас с работы домой и говорить в ваш адрес самые изысканные комплименты. Романтизм, вдруг проснувшийся в вашей второй половинке, будет обусловлен внезапно нахлынувшей ревностью.

Рыбам не рекомендуется слушать чьи-либо советы. Все, что вы вознамеритесь осуществить в своей карьере или в личной жизни, должно соответствовать только вашим желаниям. Не слушайте тех, кто будет отговаривать вас от крутых перемен. Однако любые метаморфозы в вашей судьбе требуют основательной подготовки. (Фото: kanal10.live)