Астрологи рассказали, кому не стоит выпускать из рук «синицу»

Понедельник. Смело начинайте новые дела, если чувствуете уверенность в своих силах. Этот день будет особенно удачным для тех, кто всего в этой жизни достиг самостоятельно. Можно проявлять деловую активность, но но при этом нужно тщательно обдумывать все свои действия.

Вторник. День благоприятен для покупок, контактов и дружеского общения. А вот домашние бытовые дела лучше отложить. Сегодня не рекомендуется спешить и суетиться.

Среда. Не изменяйте своим принципам, но будьте великодушны и прощайте мелкие обиды. Тщательно планируйте свои траты. Удачными могут быть кулинарные эксперименты.

Четверг. Сегодня важно быть активными и оптимистичными, не стоит унывать. Если вы слишком запутались в отношениях, лучше их сразу разорвать. Стремитесь к ясности во всем и не поддавайтесь эмоциям.

Пятница. В этот день будет везти скромным и трудолюбивым людям. Старайтесь не суетиться — сегодня всё должно быть гармонично и спокойно.

Суббота. Не стоит быть слишком активными. Больше отдыхайте, общайтесь с детьми, поговорите с ними об их мечтах и желаниях. Пересмотрите свой рацион, продумайте при необходимости диету.

Воскресенье. Сегодня будут удачными ремонтные работы по дому. Также день благоприятствует путешествиям и дальним поездкам. Лучшим отдыхом после рабочей недели будет прогулка по парку.

Источник: astro-ru.ru

Овны почувствуют упадок сил. Не желая с этим мириться, вы решите любой ценой вернуть себе энергичность. Поднять жизненный тонус вы сможете при помощи регулярных прогулок, неутомительных тренировок и приема витаминов. Вместе с улучшением самочувствия к вам вернется и боевой настрой.

Тельцам не стоит думать о плохом. Мрачные мысли притягивают не менее мрачные события, не забывайте об этом. Если в начале недели вы настроите себя на позитив, повысится шанс, что все дурное само исчезнет из вашей жизни. Почаще общайтесь с детьми, а также с людьми, наделенными богатым жизненным опытом.

Близнецы будут заниматься покупкой новой мебели или других полезных предметов для дома. В этом деле вам поможет ваш природный вкус — вы будете довольны результатом. В чем вы рискуете совершить целый ряд серьезных ошибок, это ваша карьера. Вам не стоит слепо доверять своим коллегам.

Раки проведут неделю оптимистично. Вы наконец-то поверите, что только от вас зависит, насколько ваша жизнь будет успешной. Не исключено, что вы решите достичь карьерных высот и станете много времени посвящать работе. Главное не забывайте, что рядом с вами есть человек, который ждет от вас теплоты и внимания.

Львам предстоит решить какой-то сложный вопрос, связанный со своими внутрисемейными отношениями. Вероятней всего, речь идет про старинный конфликт, из-за которого вы перестали общаться со своим старшим родственником. Вы решите, что ваш моральный долг – принести свои извинения этой особе.

Девам не рекомендуется рисковать. Этот совет одинаково актуален и относительно вашей работы, и относительно личных отношений. Увидев «журавля», не отпускайте из рук ту «синицу», которую вы уже давно приручили. Это не излишняя осторожность, а предусмотрительность.

Весам придется не только много работать, но и преодолевать напряжение, которое установится в общении с сослуживцами. К счастью, вас всецело поддержит ваша семья. Только дома вы сможете полноценно расслабиться. В выходные ваш партнер устроит незабываемую поездку, которая заметно поднимет вам настроение.

Скорпионам не стоит тратить нервы на бытовые склоки. Вам и вашей второй половинке следует все основательно обсудить на домашнем совете. Возможно, причина ваших ссор — банальная усталость. Проводите больше времени с друзьями, не вспоминая о быте и о прочих проблемах.

Стрельцов ждет немало приятных впечатлений. Их вы будете получать и на работе, и дома. Ваш постоянный партнер наконец-то признает ваше хобби, которым вы не могли заниматься из-за его постоянных запретов. На работе вас также ожидает важное и радостное событие.

У Козерогов будет масса свободного времени. Возможно, на работе вам дадут незапланированные отгулы. Рекомендуется все выходные потратить на пассивный отдых и продолжительный сон. Только в этом случае есть шансы, что начало новой рабочей недели вы встретите с высочайшим энергетическим потенциалом.

Водолеи проявят равнодушие к любовным делам. Человек, которого вы недавно приблизили к себе, начнет переживать, что вы к нему охладели или нашли себе кого-то другого. Если вы давно в браке, в ответ на свое внезапное безразличие вам суждено столкнуться с сильным гневом своих партнеров.

Рыбам удастся выполнить множество утомительных дел. До среды вы будете заняты рабочими проблемами, а во второй половине недели вспомните про существование своих любовных взаимоотношений. Они тоже потребуют от вас повышенных энергозатрат — вам придется устроить своему партнеру романтический вечер. (Фото: horo.jofo.me)