Астрологи сулят успех в любви представителям пяти знаков

Понедельник. Вам придется побороться за свое место под солнцем. Однако стратегия «лучшая защита — это нападение» не принесет успеха. Сохраняйте благоразумие и хладнокровие. В событиях этого дня как в зеркале отразятся ваши проблемы.

Вторник. Постарайтесь посмотреть на происходящее со стороны, быть объективными. Существует вероятность поддаться чьему-то негативному влиянию – будьте внимательнее.

Среда. День благоприятен для творчества и активности. Можно дарить подарки, всячески радовать своих близких и устраивать дружеские посиделки. Сделанные сегодня приобретения будут весьма удачными.

Четверг. Сегодня стоит отправиться в путешествие. В дороге вас ожидает удача, новые знакомства и общение на самые разные темы.

Пятница. Важные дела можно отложить. Лучше всего остаться дома, заняться хозяйством, детьми. День благоприятен также для кулинарных экспериментов и посадки растений.

Суббота. Стоит подумать, как сделать наибольшее количество дел за короткое время. Больше общайтесь с приятными вам людьми, но старайтесь не говорить лишнего.

Воскресенье. Сегодня следует доделать все начатые ранее дела. Будьте серьезны, осмотрительны и педантичны. Постарайтесь провести больше времени в кругу семьи.

Источник: astro-ru.ru

Для Овнов повышается риск опустошить свой бюджет из-за какого-то ненужного приобретения. Если вам удастся победить этот соблазн, можно сказать, что эта неделя пройдет для вас весьма позитивно. Вы обретете не крупный, но все же успех в карьерных делах и порадуетесь теплому общению с близкими.

Тельцов ждет много романтики. Противоположный пол проявит к вам очень большой интерес. Если вы одиноки, принимая комплименты и знаки внимания, не забывайте об осторожности и не гонитесь за выгодой. Лучшей половинкой для вас может стать человек, имеющий скромный доход, но наделенный прекрасным характером.

Близнецам удастся укрепить свой профессиональный авторитет и заслужить доверие начальства. В личных делах вас также ожидает успех. Внутри вашей супружеской пары воцарится гармония и взаимное уважение. Одиночки вашего знака пока не встретят судьбу, но зато их ждет много внимания от противоположного пола.

Раки проведут неделю очень пассивно. Весна отвлечет вас от дел, и вы сосредоточитесь исключительно на романтике. Но и в сфере любовных отношений вы будете ждать инициативы от вашего партнера. В вашей семейной жизни не произойдет перемен, но вам все же запомнятся грядущие выходные.

Львы увидят шанс обрести карьерный успех либо добиться динамики в развитии своего личного проекта. В любовных делах вы также можете смело рассчитывать на удачу. Семейным представителям знака все усилия следует направить на возрождение страсти внутри своей пары.

Девы забудут о себе ради счастья близких людей. Судьба обязательно отблагодарит вас за такой альтруизм. Если вы одиноки, в середине этой недели вам встретится человек, которого вы сразу же страстно полюбите. Если у вас уже есть половинка, значит наградой за вашу самоотверженность станет нечто материальное.

Весам непозволительно паниковать и сомневаться в своих силах. В пятницу вам предстоит провести презентацию новых проектов или другое публичное выступление. Оно пройдет на отлично, после чего вы испытаете ни с чем не сравнимую радость. Это ли не повод в выходные «закатить» грандиозную вечеринку?

Скорпионам самое время взяться за поиски новой, более перспективной работы. Не спешите, решая этот вопрос, и не паникуйте. Ваш постоянный партнер всецело поддержит любые идеи относительно развития вашей карьеры.

Стрельцов ждет успех в служебных делах, а также любовное разочарование. Вероятно, вы узнаете новость о том, что вас назначают на на престижную должность. Увы, столь светлый момент будет омрачен инцидентом, который произойдет в вашей личной жизни и лишит вас эмоционального равновесия.

Для Козерогов неделя будет состоять из всевозможных дружеских встреч, пикников и вечеринок. У вас появится много новых знакомых, в том числе и противоположного пола. Если вы мечтаете найти самую большую в своей жизни любовь, не исключено, что вскоре вы начнете роман с кем-то из них.

Водолеям удастся восстановить эмоциональный баланс, а также вернуть свою жизнь в нормальное русло. У вас появится свободное время, чтобы заняться собой и победить ту привычку, с которой вы не могли проститься долгие годы. Этим вы будете заниматься на выходных, отказавшись от всех развлекательных мероприятий.

Рыбы случайно узнают чей-то секрет. Выяснив кое-что из прошлого своего давнего знакомого, вы испытаете шок и сумятицу. Постарайтесь как можно скорей выбросить из своей головы эту компрометирующую информацию. Переключите внимание на свою личную жизнь — она тоже заставит вас поволноваться. (Фото: stihi.ru)