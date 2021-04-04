Астрологи рассказали, кому представится шанс разбогатеть

Понедельник. День удачен для общения и новых знакомств. При появлении проблем следует действовать решительно и не поддаваться страху. Будьте честны с собой и окружающими, не пытайтесь хитрить и лукавить.

Вторник. Настройтесь на легкую волну. Веселитесь, играйте, занимайтесь с детьми. Избегайте одиночества. В этот день будут особенно полезны занятия спортом.

Среда. Проводите больше времени в кругу семьи. Разрешите себе расслабиться, быть сентиментальным. Думайте только о хорошем и простите всем обиды.

Четверг. В этот день не рекомендуется в чем-либо сомневаться и хитрить. Больше слушайте, меньше говорите. Не стремитесь подавлять окружающих и командовать – к хорошим результатам это не приведет.

Пятница. Постарайтесь не поддаваться желанию расслабиться и пустить все на самотек. Не ленитесь и избегайте соблазнов. Этот день благоприятен для аскетизма.

Суббота. Не стоит в этот день предпринимать никаких резких шагов, что-то кардинально менять в жизни. Не спешите также заводить новые знакомства. Постарайтесь прислушаться к своим чувствам и желаниям, создав вокруг себя островок безопасности и комфорта.

Воскресенье. Старайтесь меньше времени проводить в одиночестве и не поддавайтесь унынию. Этот день неблагоприятен для начала ремонта и для крупных покупок. Займитесь другими делами, не потакайте своему желанию отдохнуть. Браки, заключенные сегодня, будут крепкими.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов появится шанс достичь большого успеха. Для этого нужно расположить к себе авторитетного человека, с которым вы встретитесь, выполняя свои обязанности по работе. Постарайтесь поразить его красноречием, юмором, красотой и, конечно, уровнем своего профессионализма.

Тельцам рекомендован покой. Не требуйте от себя новых подвигов — они отнимут у вас последние силы. Будет разумно, если и работать, и заниматься делами по дому вы будете с умеренной скоростью, не забывая давать себе периоды полноценного отдыха.

Близнецы совершат прорыв в своей судьбе. Вам удастся подняться так высоко, как вы и не мечтали. Однако вы рискуете упустить свою удачу, если будете лениться. Постарайтесь на неделе выложиться на все 200 %, а в выходные обеспечить себе полноценный отдых.

Раки захотят романтики. Вы посмотрите на своего любимого человека под новым углом, и вам станет понятно, что перед вами идеальный партнер. Чувства вспыхнут в вас с новой силой. Но вместе с любовью усилится и ревность. Это – очень тревожный момент, который может разрушить идиллию внутри вашего союза.

Для Львов неделя будет полна приятных сюрпризов. Они ждут вас и в личных, и в профессиональных делах. Вы подружитесь с кем-то из новых коллег и будете общаться с ним не только на службе, но и в свободное время. Вскоре он предложит вам идею, благодаря которой вы станете намного богаче.

Для Дев единственной неприятностью станет неважное самочувствие. Не исключено, что вы не оградите себя от сезонных простуд. Так или иначе, но эту неделю вам предстоит провести на больничном, что вас категорически не устроит. Чтобы скорее вновь оказаться в строю, спокойно занимайтесь своим здоровьем.

У Весов появится сразу несколько новых целей, но не будет средств для их воплощения. Ради того чтобы поскорей разбогатеть, вы перевернете весь интернет, изучая всевозможные идеи для бизнеса. Одна из них покорит вас своей доступностью. Однако стоит тщательно убедиться, что она на самом деле работает.

Скорпионов ожидает судьбоносная встреча. Вы встретитесь с очень необычным представителем противоположного пола, после чего ваша жизнь полностью изменится. Новый этап может быть намного драматичнее и сложней, чем ваша прежняя жизнь.

Стрельцам не стоит думать о том, что пока под огромным вопросом. Речь о слухах, которые распустит кто-то из ваших коллег о грядущих изменениях на работе. В выходные отвлекитесь от дел и займитесь общением со своими близкими родственниками.

Козероги проведут неделю в великолепном расположении духа. Вас будет радовать все: и весеннее солнце, и пение птиц, и даже новый проект, что вы получите от вышестоящего руководства. Возможно, перед вами ключ от двери, ведущей к карьерному росту, но прежде, чем вы обретете успех, вас ждет много работы.

Водолеям представится шанс стать немного богаче. Вы совершенно случайно узнаете, что ваше давнее хобби может приносить вполне реальную прибыль. Ваш первый эксперимент в этой сфере наглядно докажет – вы должны продвигать свои таланты в широкие массы.

Рыбам по-крупному повезет. Если вы одиноки, вас ждет романтическое знакомство. Человек, с которым вы встретитесь, покажется вам полностью идеальным. Семейным представителям знака уготована иного рода удача. Большим везением лично для вас станет знакомство с одним из сильных мира сего. (Фото: bloknotanapa.ru)