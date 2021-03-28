Астрологи предрекли счастливое время для мечтателей

На этой неделе обстоятельства будут препятствовать карьерному успеху. В то же время все ближайшие дни будет царить атмосфера, располагающая к творчеству и к любви. Романтика весны проявится особенно остро в жизни тех неисправимых мечтателей, которым всегда было присуще возвышенное поведение. В общем, лирика в этот период одержит верх над грубым материализмом..

Источник: astro-ru.ru

Овнам рекомендуется заняться домашним уютом. Изучите дизайнерские идеи, а потом смело принимайтесь их воплощать в стенах вашего дома. Не бойтесь приобщить к этому делу всех членов вашей семьи (вместе работа начнет спориться намного быстрее).

Тельцы будут поглощены сферой своих семейных финансов. Вы заметите, что повседневные расходы съедают весь ваш бюджет, и что вы не в силах копить на что-то по-настоящему грандиозное. Внимательно проанализировав ситуацию, вы решите, что и вам, и вашему партнеру по браку следует найти подработку.

Близнецы развернут грандиозную деятельность. Вместе со своим другом вы будете заняты каким-то важным проектом. При этом ваш постоянный партнер должного внимания от вас не получит. Сделайте все, что в ваших силах, дабы ваш любимый человек перестал недовольно ворчать и обижаться.

Раков ждет поток ошеломительных новостей. В понедельник вас порадует известие о том, что вы скоро получите повышение по службе. Ваша семья будет вами гордиться, пока не узнает об успехах кого-то другого. Возможно, речь о вашем родственнике, который внезапно разбогател.

Львы всю неделю посвятят совершенствованию своего внешнего вида. Вы захотите привести в порядок фигуру и займетесь спортом. В выходные вам придется переключиться на решение проблем своего близкого родственника. Вы проведете с ним и субботу, и воскресенье, а значит строить планы на яркий досуг вам не стоит.

Девам не захочется думать о будущем. Оно будет казаться вам чем-то пугающим, и причина тому – непростой разговор, который произойдет между вами и вашим партнером. Дабы отвлечься от тягостных дум, вы будете чаще ходить по гостям, окружите себя приятными собеседниками и плотней займетесь своей работой.

Весы проведут ближайшие дни в мечтах, представляя себе картины тех благ, что смогут приобрести, внезапно открыв свое личное золотоносное Эльдорадо. Но пока у вас не будет объективных идей о том, как стремительно разбогатеть. Зато эти идеи появятся у вашего друга, но вы отнесетесь к ним очень скептически.

Скорпионы будут полны решимости и желания добраться до самых вершин своей карьеры. Вы действительно сможете очень многое осуществить — в этом вам помогут и люди, и обстоятельства. Единственное, что слегка омрачит ваш триумф на этой неделе – невеселое настроение партнера по браку.

Стрельцам предстоит очень многое поменять в отношениях со своими коллегами и друзьями. Из-за неприятного инцидента вы перестанете им доверять и решите держаться на расстоянии. Еще одним последствием произошедшего станет необходимость восстанавливать свой профессиональный авторитет.

У Козерогов во всех сферах жизни образуется полнейший простой. Вам рекомендуется проводить время с семьей, в частности с представителями младшего поколения. С их помощью вы научитесь ценить каждый миг своего существования, а также перестанете изнывать от скуки.

Водолеям следует быть повнимательней к своим близким родственникам. Прежде всего не игнорируйте их просьбы о помощи. Вам необходимо на время забыть про личные планы, чтобы всячески поддержать домочадцев. В выходные вы увидите перед собой шанс обрести крупный успех в любви.

Рыб ожидает многообещающее знакомство в виртуальном мире. Пообщавшись в сети на пару абстрагированных тем, вы поймаете себя на мысли о том, что перед вами идеальный партнер по отношениям. В выходные вероятна ваша реальная встреча, которая вас не разочарует. (Фото: flytothesky.ru)