Астрологи рассказали, как можно чудесным образом избавиться от проблем

На этой неделе повысится интерес к духовной жизни. Если вам удастся отвлечься от насущных проблем и сосредоточиться на чём-то нематериальном, вы обеспечите себе эмоциональный комфорт и спокойствие. Это не попытка уйти от проблем, а устранение их силой разума. Как только изменится ваше отношение к жизненным неурядицам, они удивительным образом исчезнут сами собой. Вы увидите, что мысли действительно материальны, и каждому по силам творить настоящие чудеса, направляя свою энергию в нужное русло.

Источник: astro-ru.ru

Овнам не рекомендуется тратить деньги на приобретение нового гардероба. Такие покупки для вас пока не актуальны, особенно, если вы некоторое время назад начали придерживаться строгой диеты. В ближайшие дни вам стоит обдумывать не гардероб, а план своих будущих действий.

У Тельцов увеличатся доходы, возможно, вас ждет прибавка к окладу. Это станет известно примерно к среде, и столь впечатляющая новость поднимет вам настроение до конца недели. Однако не спешите увеличивать список своих повседневных расходов, лучше начните копить на что-то действительно полезное.

Близнецам не стоит опасаться каких-либо трудностей и невзгод. Постепенно к вам придет осознание того, что ваша жизнь полностью «устаканилась». Не упустите момент, чтобы стряхнуть с себя налет прошлых проблем и переживаний. Для этого нужно просто позволить себе хорошо отдохнуть и физически, и морально.

Раки увидят возможность стать немного богаче. Речь идет о небольшой подработке, которую вы успеете завершить до конца недели. Разрываясь между домом, работой и дополнительным источником дохода, вы сильно устанете и выходные потратите на восстановление своего энергетического баланса.

Львы будут пребывать в депрессивном настроении, вызванном острым финансовым дефицитом. Той суммы, что вы имеете на руках, вам явно не хватит и для оплаты текущих счетов, и для какой-то желанной покупки. Поэтому вы начнете всерьез думать о том, как повысить ваши доходы, чтобы впредь денег хватало на все.

Девам будет присущ неоправданный оптимизм. Вам не стоит пока надеяться на повышение по службе и хвалиться семье, что уже в ближайшие пару недель ваш оклад существенно увеличится. Лучше позаботиться о том, как увеличить продуктивность вашей работы.

Весам эта неделя доставит легкое разочарование. Вы не получите возможность закончить свой ответственный служебный проект, так как вам придется выполнять целый ряд попутных заданий. Это хоть и отдалит ваш триумф, зато существенно поднимет вашу репутацию в глазах вышестоящего руководства.

Скорпионы будут устранять проблемы в своих любовных делах. Если у вас есть постоянный партнер, значит речь конкретно про кризис, который возникнет между вами. Если вы одиноки, вас настигнет страсть к виртуальному собеседнику. Вы поймете, имеет ли шансы этот роман, как только пообщаетесь с ним в реальности.

Стрельцам не следует предпринимать какие-либо масштабные действия. Ближайшая неделя не раз и не два заставит вас отказаться от ранее намеченных планов, но это не повод расстраиваться. Когда эти напряженные дни останутся позади, в вашей жизни вновь воцарится спокойствие.

Козерогам предстоит провести много времени со своим старшим родственником, выполняя какой-то проект. Он проявит себя как жесткий и несговорчивый руководитель, от которого вы не дождетесь ни одного доброго слова. При этом ваш совместный труд принесет потрясающие результаты.

Водолеи будут ждать манны с небес, но она вряд ли появится. Пока вы тратите время на ожидание чудес, кто-то другой, более старательный, уведет у вас шанс достичь головокружительно большого успеха в карьере. Не беда, вы успеете все наверстать, если поработаете над собой и над своим внутренним состоянием.

Рыбы будут с восхищением наблюдать за своим новым коллегой. Если вы одиноки, ваш роман с ним возможен, но ради этого вам придется набраться терпения. Выяснится, что перед вами морально непростой человек, который прежде, чем открыться для новой любви, требует пройти всевозможные проверки и тесты. (Фото: znaj.ua)