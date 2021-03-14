Астрологи рассказали, кто встретит самого важного человека в жизни

Сейчас подходящее время, чтобы заняться своими финансами и карьерой. Если же вы далеки от всего этого и не стремитесь бороться за своё место под солнцем, посвятите свой досуг какому-либо творчеству или иной созидательной деятельности. Тем более что в сфере любви и личных отношений пока не предвидится перемен ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Источник: astro-ru.ru

Овнам не рекомендуется расслабляться. Сохраните темп, набранный вами некоторое время назад, и столь же активно боритесь за свое светлое будущее. Работа не целиком поглотит ваше время, силы и нервы. Всего перечисленного вам хватит с лихвой и на развитие своих личных отношений.

Тельцы будут делить свои силы на бытовые дела, работу, семью и редкие посиделки с друзьями. Одиночкам вашего знака следует максимально активно провести выходные. Тем самым вы увеличите шанс встретить того самого человека, с которым вам суждено пройти рука об руку долгие десятилетия.

Близнецов будет отличать повышенная непосредственность. Ваше поведение станет взбалмошным и непредсказуемым, и это заметят все окружающие. Есть риск, что из-за этого вы не поладите со своим коллегой. Что касается сферы чувств, в ней ваша непосредственность принесёт только позитивные результаты.

Раки спокойно проведут эту неделю. Единственной неприятностью, которая будет вторгаться в вашу размеренную жизнь, станет какой-то крупный домашний проект, который начнут родственники вашей второй половинки, а вас попросят о помощи. Не пытайтесь увильнуть от этого, иначе ваши семейные отношения заметно испортятся.

Львы отважатся на решающий диалог со своим партнером. С понедельника по среду вы будете заниматься подготовкой к этой беседе, а в четверг настанет час, когда вы озвучите свои мысли. Возможно, после этого вы поссоритесь, но ненадолго. Уже в выходные вы захотите поскорей помириться и забыть о случившемся.

Девам неделя принесет дополнительные хлопоты и расходы, связанные с ведением быта. Эти проблемы вы будете решать всей семьей, и в итоге успешно их ликвидируете. К выходным вы сильно устанете, и вам захочется отдохнуть в тишине и покое.

Весы будут полны надежд улучшить свою личную жизнь. Если вы одиноки, вам удастся пробудить интерес в человеке, который вам давно нравится. И у вас действительно появится шанс его покорить, но даже это не означает, что ради любви вы можете пожертвовать будущим вашей карьеры.

Скорпионам не придется переживать из-за проблем. Все трудности, какие только недавно отравляли вам жизнь, устранит человек, с которым вы познакомитесь совершенно случайно. Он станет для вас поддержкой, опорой и «кошельком», из которого оплачиваются все ваши расходы.

Стрельцам следует направить все свои силы на доработку текущих проектов. Этим трудам помешает ваш недостаточный энергетический потенциал, и именно с ним вы будете упорно бороться. Лучший способ, как поднять свой жизненный тонус – это спорт, правильное питание, продолжительный сон и отсутствие стрессов.

Козероги будут скупы на слова благодарности и комплименты. Этот эгоизм оттолкнет от вас тех людей, которые в прошлом относились к вам с огромной симпатией. Хуже всего, что на вас обидится ваш постоянный партнер. Как можно скорей поменяйте настрой, иначе есть риск, что вы станете полностью одиноки.

Водолеям удастся придумать ряд гениальных идей по увеличению доходов. Не спешите с кем-либо делиться задумками, ведь они потребуют детальных расчетов. Этим вам вряд ли захочется заниматься. В приоритете для вас будет отдых и продолжительный сон, который поможет вам восстановиться физически и морально.

Рыбы сконцентрируются на семейных делах, мечтая сделать свой домашний очаг по-настоящему теплым и гармоничным. Значительно меньше времени и внутренних сил вы посвятите карьере. К неприятным последствиям это не приведет, но и достичь новых побед вам, естественно, не удастся. (Фото: e-legance.ru)