Астрологи советуют не торопить события в любви и других сферах жизни

На этой неделе большое значение приобретут взаимовыручка и сотрудничество. Берясь за любое дело, действуйте сообща с окружающими, и тогда у вас точно все получится. Также в этот период важно избегать суеты и поспешных решений. Поумерив темп своей жизни, вы еще раз убедитесь в правдивости поговорки «тише едешь – дальше будешь». Для развития любовных отношений сейчас сложится не самая благоприятная обстановка, поэтому пока лучше повременить с романтическими предложениями и признаниями в своих чувствах.

Источник: astro-ru.ru

Овны откажутся от расходов, не желая, чтобы самый женский праздник в году «съел» все, что вы копили в течение последних двух месяцев. Поэтому, выбирая подарки и сюрпризы, вы будете придерживаться самого бюджетного варианта. Если вы проявите креатив, ваше семейное торжество пройдет тепло и душевно.

Тельцам будет присущ оптимизм. Если вы только начали новый роман, то получите шанс доказать своему любимому человеку искренность своих намерений. Если ваша пара просуществовала несколько лет, эти отношения станут еще более гармоничными, вы научитесь взаимному уважению.

Близнецы будут обдумывать план примирения с любимым человеком. Если вы представитель сильного пола, 8 марта – лучший момент, чтобы выбрать красивый презент и со словами любви вручить его своей обиженной половинке. Дамам можно бездействовать, ожидая чудес, которые непременно произойдут.

У Раков главным объектом раздумий станет сфера финансов. Вы найдете источник, который поможет вам заметно увеличить свой доход, но на деле вы его пока не опробуете. Причина тому – женский праздник и связанные с ним хлопоты. Этот день вам следует посвятить отдыху и живому общению.

Львы испытают эмоциональный подъем. Если вы представительница слабого пола, вам суждено получить множество комплиментов, подарков и поздравлений к 8 марта. Мужчинам выпадет шанс доказать всю свою возвышенность и романтизм. Не скупитесь, выбирая подарки, и эти расходы многократно окупятся.

Девам не рекомендуется ждать каких-либо чудес. Если вам нравится кто-то, не думайте, что эта особа сама обо всем догадается. На этой неделе у вас появится шанс сблизиться с предметом своих воздыханий. Вы пересечетесь на праздничной вечеринке, а потому вам следует основательно к ней подготовиться.

Весам противопоказан полный покой. Вспомните все свои увлечения и интересы и посвятите им свободное время. 8 марта лично вам ничем выдающимся не запомнится. Если у вас есть постоянный партнер, вы, желая сэкономить, устроите очень скромное романтическое торжество.

Скорпионы довольно лениво проведут эту неделю. Если вы одиноки, сейчас острей, чем всегда, вам захочется найти достойную половинку. Если у вас есть постоянный партнер, вы еще раз внимательно посмотрите на него и начнете думать о том, почему вашей паре не хватает романтики.

Стрельцов ждут незабываемые дни. Вокруг вас начнут происходить настоящие чудеса. Вы, наконец, найдете самую большую в своей жизни любовь, если до сих пор вам приходилось изнывать от одиночества. Тех представителей знака, которые давно состоят в постоянных отношениях, ожидает сенсационная новость.

Козерогам следует проявить умеренность во всем: и в словах, и в поступках, и в планировании своих расходов. Последний пункт особенно важен, ведь в праздничные дни вы рискуете потратить гораздо больше того, что позволяли ваши финансы.

Водолеям стоит подумать прежде всего о себе, и только потом об окружающих. Ради экономии вы решите отказаться от пышных торжеств 8 марта. Сумев донести эту мысль до родных, вы очень многое приобретете. Вы и ваша половинка останетесь только вдвоем, наслаждаясь друг другом.

Рыбы могут превратиться в суперзвезду всех дружеских встреч и вечеринок, приуроченных к женскому празднику. В ход вами будет пущено все: и ваша внешняя привлекательность, и харизма, и знание множества занятных историй, и лесть в адрес тех, кто вас окружает.

