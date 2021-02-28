Астрологи рассказали, кто почувствует себя на седьмом небе от счастья

На этой неделе вам удастся правильно расставить приоритеты и заниматься исключительно тем, что вы считаете важным. Однако немногие смогут работать с полной отдачей. Виной этому будет дефицит солнца и вызванный им упадок сил. Побороть это состояние помогут прогулки на свежем воздухе, спорт и витамины. Когда вы обеспечите ваш организм всем необходимым, у вас сразу появятся силы для новых свершений и на работе, и в личной жизни.

Источник: astro-ru.ru

Овны зададутся целью приобрести какой-то дорогой предмет. Для этого вам придется занять денег у одного из старших членов вашей семьи. В выходные вы соберете родных и друзей, чтобы похвастаться этой покупкой. Радость от полезного приобретения сделает ваши семейные отношения более гармоничными.

Тельцы откажутся от шанса стать намного богаче. Вам поступит выгодное предложение о работе, подразумевающее переезд, но это не одобрят ваши родственники. Вы не сможете пойти им наперекор. При этом вы не затаите обиду на близких и не пожалеете, что оставили приоритет за семьей, а не за карьерой.

Близнецам следует сфокусироваться на сфере своих любовных отношений. Если вы недавно начали любовный роман, еще раз внимательно оцените поведение своего партнера. Возможно, это не тот человек, с которым вы сможете построить серьезные, гармоничные отношения.

Раки сосредоточатся на устранении всех бытовых несовершенств, которые нарушают гармонию вашего семейного гнездышка. Подобные инициативы всецело поддержит ваш супруг, и вы обретете в его лице настоящую поддержку и опору. Совместная работа вас сплотит.

Львы займутся новым трудоемким проектом. Он не будет связан с вашей работой. Сначала вам будет казаться, что напарники в этих делах вам не нужны, но вскоре вы не сможете не признать, что самостоятельно решить эту задачу вы не способны. Так для вас начнутся долгие поиски надежных людей, обладающих нужным опытом.

Девы проведут неделю довольно волнительно. Речь о приятном волнении, которое подарит вам ваш постоянный партнер либо тот человек, с которым вы недавно начали романтические отношения. Ваша половинка сделает все, чтобы вы чувствовали себя на седьмом небе от счастья.

Весам удастся найти нового друга. Возможно, им окажется человек одного с вами пола, но значительно младшего возраста. Вас объединит общее увлечение. Однако занятие своим хобби и общение не отвлечет вас от дел и не пойдет в ущерб вашим профессиональным обязанностям.

Для Скорпионов неделя пройдет довольно сумбурно. Большинство ваших планов сорвет неожиданная выходка вашего постоянного партнера, который вдруг заподозрит вас в неверности. Будьте мудрее, чем ваша ревнивая половинка. Постарайтесь доказать, что вы абсолютно честны.

Стрельцам стоит вспомнить о людях из своего далекого прошлого. Навестите школьных друзей или пообщайтесь с ними по видеосвязи. Возможно, вы узнаете о креативных идеях своего друга и вам захочется к нему присоединиться. Друг этому только обрадуется, а для вас начнется новый важный этап в жизни.

Козероги проведут неделю очень насыщенно. Вам придется найти время и на решение проблем вашей семьи, и на устранение крупного аврала на работе. Все это отнимет у вас очень много сил и энергии. Поэтому в выходные отложите все дела и сосредоточьтесь исключительно на досуге.

Водолеи будут постоянно куда-то спешить. У вас появится новая масштабная цель, и ради нее вы решите отказаться от своего неторопливого образа жизни. Вы явите собой образец предприимчивости, и уже к концу недели ваша цель будет достигнута.

Рыбам предстоит решать сложный вопрос, связанный с семейной недвижимостью. Хорошо, что вас целиком и полностью поддержит ваш партнер по отношениям — между вами не вспыхнет ни единого спора. Такой идиллии не будет в ваших служебных делах — вероятно, вы не сможете поладить со своими коллегами. (Фото: foto.haberler.com)