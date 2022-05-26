У семьи Боднарчука заберут 17 миллионов рублей в доход государства

В Петрозаводском городском суде завершился процесс с участием бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука и Светланы Михайловой, с которой у него официально брак не оформлен, но с которой экс-депутат воспитывает общих детей.

Прокуратура оценила доходы бывшего депутата и пришла к выводу, что расходы не соответствовали официальному заработку Боднарчука. В надзорном органе посчитали, что экс-спикер регистрировал приобретаемое имущество на Михайлову.

Прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество, в отношении которого не было представлено сведений о приобретении на законные доходы. Суд с позицией ведомства согласился.

Надзорный орган установил, что Боднарчук и Михайлова приобрели на неподтвержденные доходы гаражный бокс, а дорогостоящую иномарку. Также в доход государства взыскана стоимость ранее реализованных ими трех дорогостоящих иномарок, трех квартир и двух машиномест на общую сумму 16,9 млн рублей.