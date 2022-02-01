“Человек неглупый”. У семьи Боднарчука хотят забрать 17 миллионов

Текст: Георгий Чентемиров

В Петрозаводском горсуде начался еще один процесс с участием бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука. Прокуратура Карелии планирует взыскать в пользу государства движимое и недвижимое имущество, которое принадлежит Боднарчуку и его гражданской жене Светлане Михайловой. Общая стоимость жилья и автомобилей, на которые нацелилось надзорное ведомство, составляет почти 17 миллионов рублей.

Как следует из иска, прокуратура намерена обратить в доход Российской Федерации нежилое помещение, несколько квартир и автомобилей и даже два машиноместа стоимостью 900 тысяч каждое. Часть этого имущества принадлежит Михайловой, отношения которой с Боднарчуком не оформлены, но у которой с ним двое общих детей.

Присутствовавшие на заседании представители прокуратуры пояснили, что администрация главы Карелии изучила расходы Геннадия Боднарчука в период с 2015 по 2019 годы — и пришла к неожиданным выводам.

"Выявлены обстоятельства, свидетельствующие о явном несоответствии расходов Боднарчука его официальным доходам",

— сообщил представитель надзорного ведомства.

Как считает прокуратура, спикер горсовета регистрировал приобретаемое имущество на третье лицо, а именно — на Светлану Михайлову. С этой женщиной, по версии прокуратуры, у Боднарчука фактически семейные отношения, о чем явно свидетельствуют общие дети.

По данным Seldon, человек пор имени Светлана Юрьевна Михайлова также является соучредителем компании “ФСО”. Второй соучредитель — бывший депутат Валерий Матвеев, отбывающий наказание по коррупционному делу. Именно в фирму “ФСО”, по версии следствия, фиктивно трудоустроился Боднарчук, чтобы получать взятки от Матвеева.

Михайлова же числится генеральным директором ООО “Облако”, которое занимается арендой и управлением недвижимостью. По информации Seldon, совладельцем компании является Геннадий Боднарчук.

Несмотря на участие в коммерческих предприятиях, никаких официальных доходов у Михайловой, по данным проверяющих, не было. При этом женщина за несколько лет купила движимого и недвижимого имущества на сумму более 24 миллионов рублей. Надзорный орган пришел к выводу, что все приобреталось именно Боднарчуком. Однако и тот, судя по декларациям, столько не зарабатывал.

— Анализ показал, что финансовое положение Боднарчука и Михайловой не позволяло приобретать недвижимость и транспортные средства на легально полученные доходы… Согласно законодательству о противодействии коррупции, приобретение лицом, выполняющим публичные функции, имущества, превышающего по стоимости доходы за предшествующие три года, рассматривается как признак коррупции, — заявил представитель прокуратуры. — Поскольку ответчиками не были представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, оно подлежит обращению в доход государства.

Низкие доходы спикера горсовета, явно не соответствующие его образу жизни, уже привлекали внимание журналистов. Еще в 2018 году Боднарчук объяснял, что живет за счет сдачи в аренду недвижимости, и добавил: “Вы не сомневайтесь, все на контроле у налоговых органов”. Но реальным контролем компетентные органы занялись только сейчас. Интересно, почему?..

Адвокаты Геннадия Боднарчука и Светланы Михайловой обратили внимание суда на тот факт, что эти люди не связаны узами официального брака. А значит, имущество Михайловой — это имущество Михайловой, и только ее. Что касается доходов спикера горсовета, он мог разбогатеть до вступления в должность.

"По всей видимости, истцом презюмируется, что Боднарчук к 2016 году (Когда он начал подавать декларации. — Авт.) подошел, не имея ни копейки в кармане, и все имущество, которое у него появилось, все было приобретено на деньги, полученные преступным или незаконным путем, — иронизировал адвокат Михаил Ямчитский. — Это на самом деле не так..."

— Мы не исходим из того, что имущество, которое оформлено на имя Михайловой, приобреталось ею исключительно за счет своих средств. Я говорю о том, что у Боднарчука не было ни права, ни обязанности, ни возможности декларировать это имущество, — заявил адвокат Артем Черкасов. — Боднарчук — не глупый человек, и когда у него возникла первая обязанность по декларированию, он получил консультацию у юриста.

Самого Геннадия Боднарчука на судебном заседании не было: он находится в СИЗО. Не явилась и Светлана Михайлова, ее интересы представляет адвокат. Следующее заседание по иску прокуратуры состоится в конце февраля.