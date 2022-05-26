Водитель, сбивший подростка на Зареке, сам пришел в ГИБДД

Водитель, сбивший подростка утром 26 мая на улице Луначарского в Петрозаводске, сам явился в Госавтоинспекцию. Об этом сообщили в ведомстве. Водителем оказался 49-летний мужчина.

Напомним, в 8:54 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не пропустил юного пешехода. От удра пешехода подбросило вверх, подросток рухнул в нескольких метрах впереди остановившейся машины. После случившегося автомобилист вышел из машины, а через какое-то время покинул место ДТП. Его объявили в розыск.