21 апреля 2022, 10:56
У сбившей пенсионера иномарки треснуло лобовое стекло
Стали известны подробности наезда на пешехода на улице Ригачина
Днем 20 апреля автомобиль наехал на переходившего дорогу пешехода в Петрозаводске. Подробности этого ДТП сообщили в Госавтоинспекции.
Напомним, инцидент около дома № 64 на улице Ригачина попал на камеру видеонаблюдения. В кадре человека в буквальном смысле слова подбросило вверх от удара. На фотографии видно, что переднее стекло автомобиля сильно треснуло.
В ГИБДД рассказали, что 65-летний пешеход пострадал от автомобиля «Шевроле Ланос», за рулем которого находился 30-летний водитель.
Сбитый мужчина не убедился в отсутствии приближающихся транспортных средств, объяснили полицейские. В результате пенсионера госпитализировали с травмами, идет проверка. // Фото: ГИБДД Петрозаводска