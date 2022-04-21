У сбившей пенсионера иномарки треснуло лобовое стекло

Днем 20 апреля автомобиль наехал на переходившего дорогу пешехода в Петрозаводске. Подробности этого ДТП сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, инцидент около дома № 64 на улице Ригачина попал на камеру видеонаблюдения. В кадре человека в буквальном смысле слова подбросило вверх от удара. На фотографии видно, что переднее стекло автомобиля сильно треснуло.

В ГИБДД рассказали, что 65-летний пешеход пострадал от автомобиля «Шевроле Ланос», за рулем которого находился 30-летний водитель.

Сбитый мужчина не убедился в отсутствии приближающихся транспортных средств, объяснили полицейские. В результате пенсионера госпитализировали с травмами, идет проверка. // Фото: ГИБДД Петрозаводска