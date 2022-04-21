Легковушка на скорости сбила и подбросила пешехода

Днем 20 апреля, в среду, легковой автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода. Кадру опубликовал портал «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Это произошло в 15:34 около дома № 55 на ул. Ригачина в карельской столице.

Автомобиль двигался в сторону центра Петрозаводска. Человек переходил дорогу по линии переулка Стажедимского, он шел по ходу движения машины справа налево.

Автомобиль на полном ходу сбил его, пешехода даже подбросило вверх. Момент запечатлела камера компьютерной сети Сампо.ру.

Позднее в ГИБДД сообщили, что пострадавшего мужчину с травмами доставили в БСМП. // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»