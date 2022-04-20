В Мурманске на автодорогу сошел оползень

В Мурманске одна из автодорог вновь оказалось недоступной для движения транспорта – на Нижне-Ростинское шоссе сошел оползень, сообщает murman.tv. Грунт и грязь перекрыли дорогу на участке перед железнодорожным переездом. Это уже второе подобное ЧП на этой этом месте в течение двух лет.

В момент схода на пути селевого потока по счстливой случайности не оказалось людей и автомобилей. Железнодорожное полотно, которое располагается чуть ниже, не задето. На место оперативно выехали специалисты дорожного хозяйства и представители муниципалитета.

Как предположил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, причины две – либо повреждение трубопровода, либо виноваты талые воды. Железнодорожное полотно, которое располагается ниже – не задето», – сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. Видео и фото: vk.com/murmansk_dtp.