Драгоценный багаж может стать предметом уголовного дела

Выбрав «зеленый» коридор, россиянка, приехавшая из Европы, скрыла от таможенной службы товары, подлежащие декларированию. Тем самым женщина уклонилась от уплаты пошлин в размере 4 млн 597 тысяч 810 рублей. Кроме того, провоз драгоценностей, которые она не хотела афишировать, относится к «контрабанде стратегически важных ресурсов». Ее действия подпадают под две уголовные статьи.

Для прохождения таможенного контроля россяинка выбрала «зеленый» коридор, заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих декларированию. В ходе таможенного досмотра багажа были обнаружены ювелирные изделия из золотых сплавов с изумрудами и бриллиантами, а также часы известных брендов с сапфировым стеклом, перемещаемые в ручной клади. По заключению экспертизы все они признаны новыми, не имеющими дефектов и признаков износа. Женщина подозревается в уклонении от уплаты пошлины и в контрабанде стратегически важных ресурсов.

«Рыночная стоимость товара составила 19 млн 178 тысяч рублей, а размер таможенных платежей, подлежащих уплате за ввозимые гражданкой товары, начислен в сумме 4 млн 597 тысяч 810 рублей. Пулковской таможней усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьями УК РФ 226.1 и 194», - рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Фото: sztu.customs.gov.ru.