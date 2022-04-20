Суд оставил в силе наказание охотнику, промышлявшему в Карелии

Суд первой инстанции запретил мужчине, промышлявшему осенью прошлого года в Беломорском районе Карелии, заниматься охотой в течение 12 месяцев. Осужденный не согласился с таким решением и пытался его оспорить. Но и вторая инстанция – Кировский районный суд Петербурга – оставила наказание в силе, сообщает fontanka.ru.

В сентябре 2021 года Денис Ичетовкин охотился в Беломорском районе с ружьем, передвигаясь на своем автомобиле «Шкоде Кодиак». Его остановил патруль, так как согласно пункту 62.15 Правил охоты, в таких местах запрещено находиться «в транспортных средствах с включенным мотором» и с расчехленным ружьем.

Однако виновным мужчина себя не считает. Он утверждает, что дорога, на которой его остановили, не относится к охотничьим угодьям. А это означает, что он нарушил только правила транспортировки оружия. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, эти доводы суд не принял, ссылаясь на официальную карту охотничьих угодий Карелии. Наказание, вынесенное ранее мировым судьей, осталось в силе. Фото: pixabay.