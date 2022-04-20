Долги по заплате возвращаются благодаря прокуратуре

В Беломорском районе республики частный предприниматель с ноября 2020 года по март 2021 года не выплатил своим сотрудникам заработную плату в размере более 70 тысяч рублей. В прокуратуре района нашли доказательства тому, что возможность такая у бизнесмена была. Только после возбуждения в отношении работодателя уголовного дела, виновный частично погасил задолженность перед уволенными сотрудниками.

«В целях устранения нарушений прокуратура внесла представление, а также направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело»,

- рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Только после принятия этих мер предприниматель частично погасил задолженность по зарплате. Вопросы восстановления прав работника и погашения остальной части долга находятся на контроле прокуратуры. Фото: pixabay.