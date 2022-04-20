В Кондопожском районе раскрыли кражу с производства

В отделение полиции по Кондопожскому району обратились работники одного из производственных предприятий с заявлением о краже электродвигателя и деталей оборудования. Подозреваемых оперативники вычислили быстро. Ими оказались трое местных жителей, среди которых была женщина. В отношении злоумышленников, промышлявших сбором и сдачей металла, возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе следственного управления Карелии.

После заявления работников предприятия в полицию о том, что из вспомогательного помещения пропали электродвигатель и детали оборудования, оперативники выехали на место происшествия. Выяснилось, что ущерб составил 25 тысяч рублей. В результате розыскных мероприятий были установлены подозреваемые. Ими оказались 39-летняя кондопожанка и два жителя города – 37 и 52 лет.

В полиции они рассказали, что на территорию предприятия проникли ночью, похищенное погрузили в машину и позже сдали в пункт приема металлолома, а вырученные 5 тысяч рублей разделили и потратили. Как сообщили в пресс-службе ведомства, возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение. Теперь троице грозит наказание от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Фото: pixabay.