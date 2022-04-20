Петрозаводчанка при покупке книг через интернет лишилась крупной суммы

Жительница Петрозаводска обратилась в полицию, когда поняла, что вместо покупки серии популярных книг она лишилась более 20 тысяч рублей. Правоохранители устанавливают факты произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе УМВД Карелии.

В петрозаводский отдел полиции № 2 обратилась 41-летняя горожанка. Она сообщила, что на известном сайте нашла объявление о продаже серии популярных фантастических романов по выгодной цене. Контрагент предложил общаться в одном из мессенджеров, куда отправил ссылку якобы для оплаты товара и его доставки. Когда покупательница перешла по ней и ввела реквизиты банковской карты и полученный код, то с ее счета туже были списаны 20 тысяч 500 рублей.

Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе ведомства еще раз напомнили жителям Карелии, что при совершении онлайн-покупок необходимо сохранять бдительность, и не переходить по ссылкам, навязанным незнакомыми людьми, а также не вводить на непроверенных ресурсах персональные данные и парольную информацию. Фото: pixabay.