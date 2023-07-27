27 июля 2023, 14:34
Россия

У россиян появилась еще одна возможность для уплаты налогов

На портале «Госуслуг» появилась опция для оплаты налогов, в том числе транспортного

Возможности портала «Госуслуг» продолжают расширять. Теперь россиянам стала доступна опция оплаты налогов. Через портал можно оплатить имущественный, земельный, транспортный налог и НДФЛ, сообщается в телеграм-канале минцифры РФ.

Чтобы воспользоваться услугой, потребуется сперва отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, подписать сформированное заявление в приложении «Госключ», затем придет  подтверждение.  

Оповещения будут приходить каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря. // фото unsplash.com/freestocks

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Метки: 
налоги
госуслуги