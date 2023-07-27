У россиян появилась еще одна возможность для уплаты налогов

Возможности портала «Госуслуг» продолжают расширять. Теперь россиянам стала доступна опция оплаты налогов. Через портал можно оплатить имущественный, земельный, транспортный налог и НДФЛ, сообщается в телеграм-канале минцифры РФ.

Чтобы воспользоваться услугой, потребуется сперва отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, подписать сформированное заявление в приложении «Госключ», затем придет подтверждение.

Оповещения будут приходить каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря. // фото unsplash.com/freestocks