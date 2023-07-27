Шесть человек погибли при крушении вертолета на Алтае

В Республике Алтай рухнул вертолет Ми-8. При заходе на посадку воздушное судно задело линию электропередачи, сообщает ТАСС.

На борту вертолета находились 13 пассажиров и трое членов экипажа. По предварительным данным, погибли шесть человек. Еще восемь получили ранения. Из них трое в тяжелом состоянии с ожогами до 90% тела.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Уточняется количество погибших и пострадавших. // Фото: unsplash.com / Vlad Sabila