Кремль анонсировал заявление Путина

Владимир Путин в пятницу, 28 июля, выступит с заявлением по итогам саммита Россия-Африка. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента не уточнил, во сколько планируется выступление Путина. Он отметил, что глава государства подведет итоги работы мероприятия.

Саммит Россия-Африка проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. На мероприятие прибыли представители почти всех стран африканского континента. // Фото: kremlin.ru