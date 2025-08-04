Гипермаркет одежды «Планета №1» предлагает широкий выбор одежды и обуви по низким ценам

Фото: ООО "Весна"

У петрозаводчан появилась новая возможность одеться стильно и выгодно

Гипермаркет одежды «Планета №1» предлагает широкий выбор одежды и обуви по низким ценам

Большая семья – это счастье. Но вот полностью одеть большую семью – это может влететь в копеечку, ведь цены день ото дня ниже не становятся. Но для этой проблемы есть простое решение - в огромном магазине одежды и обуви «Планета №1» покупателей ждет невероятный выбор стильных и качественных вещей для всей семьи – мужчин, женщин и детей. Здесь можно одеться с головы до ног, не потратив при этом целое состояние, ведь цены действительно приятно удивляют. Ассортимент настолько большой, что каждый найдет что-то по вкусу: от повседневных луков до нарядных образов для особых случаев. Особое внимание уделено самым маленьким покупателям – для них представлена удобная и яркая одежда, которая не только радует глаз, но и обеспечивает комфорт в любое время года. А для будущих школьников подготовлены специальные коллекции, включающие все необходимое для успешного старта учебного года.

Собирая ребенка в школу, родители часто сталкиваются с высокими ценами, но в «Планете №1» эта проблема решена. Здесь можно найти стильные рубашки от 549 рублей, аккуратные брюки от 749 рублей, а также элегантные платья и практичные пиджаки. Не придется переплачивать и за обувь – туфли и другие модели для школьников начинаются от 499 рублей. Кроме того, в ассортименте представлены удобные и вместительные рюкзаки от 899 рублей, которые понравятся как детям, так и их родителям. Все товары отличаются высоким качеством и продуманным дизайном, что делает покупки не только выгодными, но и приятными.

Но «Планета №1» – это не только школьная форма и детская одежда. В магазине представлен огромный выбор модной одежды для взрослых: от классических костюмов и элегантных платьев до удобных джинсов и уютных свитеров. Женщины найдут здесь красивые блузки, стильные юбки и теплые куртки, а мужчины – сорочки, брюки и спортивные вещи на любой сезон. При этом цены остаются доступными, что позволяет обновлять гардероб без лишних затрат. А благодаря постоянным поступлениям новинок ассортимент всегда остается актуальным и разнообразным.

Что делает «Планету №1» по-настоящему уникальной, так это возможность одеть всю семью в одном месте, сэкономив время и деньги. Здесь царит атмосфера удобства и комфорта, а приветливый персонал всегда поможет с выбором. Большие размерные сетки, регулярные акции и скидки делают покупки еще приятнее. Неважно, ищете ли вы повседневные вещи, одежду для особого случая или школьную форму – в «Планете №1» есть все, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя уверенно. Приходите и убедитесь сами – мода может быть доступной! Магазин работает ежедневно с 9:00 до 20:00. Адрес: ул. Путейская, 5.

На правах рекламы. ООО «Весна». ИНН 6732186636