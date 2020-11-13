«У нас хаос, люди не понимают, что делать…»

В Республиканской Инфекционной больнице сменился главный врач. Сотрудники учреждения считают, что их руководителя назначили виновным за системные ошибки регионального Минздрава.

Главная медсестра РИБ и младший медбрат рассказали, что на самом деле происходит в Инфекционной больнице - и кто за это ответственен. Картина предстает мрачная. Рухнула отлаженная система работы. По словам сотрудников, в больнице даже не хватает специальных костюмов для входа в «красную зону». И самое страшное, что все это происходит в разгар эпидемии, когда в Карелии регистрируются почти по четыреста вновь инфицированных коронавирусной инфекцией.

В нашей стадии обо всем этом разговаривает журналист Георгий Чентемиров. Смотрим видео.