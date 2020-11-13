Судебные приставы Карелии защищают граждан от действий коллекторов

За 10 месяцев этого года за нарушения законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении действий по взысканию просроченной задолженности составлено 16 протоколов об административном правонарушении, сообщает УФССП России по Республике Карелия.

За этот период времени судами рассмотрено 18 протоколов, из них по 17 назначено наказание в виде административного штрафа, а по одному сделано предупреждение.

В ходе проверок установлено, что взаимодействие с должником и третьими лицами осуществлялось с оказанием психологического давления, с использованием выражений и совершением действий, унижающих честь и достоинство должника, и введением его и третьих лиц в заблуждение, без соблюдения условий осуществления отдельных способов взаимодействия с должником, в том числе периодичности непосредственного взаимодействия путем личных встреч, телефонных переговоров, направления сообщений, передаваемых по сетям электросвязи.

Например, сотрудник ООО МКК «Финмолл» по адресу места жительства должника обклеил стены подъезда листовками, которые содержали ложную и унижающую его информацию, порочили честь и достоинство, подрывали репутацию. При этом сотрудник общался с третьим лицом, сожительницей заявителя, и в нарушение требований закона не представился, пытался попасть в квартиру и требовал от третьего лица оплатить задолженность. Решением Петрозаводского городского суда ООО МКК «Финмолл» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 22 000 рублей.

ООО «МФК Лайм-Займ» в нарушение требований законодательства ввело гр. Р. в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, хотя задолженность заявителя была погашена. Сотрудник общества не представился и начал общаться с заявителем в грубой форме, требовал погашения задолженности с оказанием психологического давления на должника. Решением Петрозаводского городского суда ООО «МФК Лайм-Займ» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 20 000 руб. Штраф обществом оплачен.

Аналогичные нарушения были допущены со стороны Кредитного потребительского кооператива «Кондопога» - при взаимодействии с гражданином Н. в телефонных разговорах сотрудник не представлялся и ввел Н. в заблуждение по вопросу обращения в суд. В отношении КПК «Кондопога» составлен протокол об административном правонарушении. Решением Кондопожского городского суда кооператив привлечен к административной ответственности и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 руб.

Фото с сайта r10.fssp.gov.ru