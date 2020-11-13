Мэрия Петрозаводска продает землю на Ключевой

Мэрия Петрозаводска объявила о продаже земельного участка площадью 1244 квадратных метра. Он располагается на улице Нойбранденбургской, сообщает пресс-служба городской администрации.

Земельный участок может быть использован для строительства магазина, спортивного объекта, для делового управления или размещения объекта общественного питания. Кроме того, должны быть учтены требования санитарных правил из-за расположения рядом городской поликлиники №4.

Более подробную информацию заинтересованные горожане могут получить в управлении земельных ресурсов (пр. Ленина, 2, каб. 315 А) по телефону: 71-35-46.